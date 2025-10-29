Lâm Đồng: Đèo D'ran sạt lở nặng, quốc lộ 20 chưa thể thông tuyến
CHÍNH THÀNH|29/10/2025 20:29
Hàng ngàn khối đất đá tràn xuống đèo D'ran khiến quốc lộ 20 từ Phan Rang đi Đà Lạt chưa thể thông tuyến.
Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt, do taluy dương vị trí sạt lở cao, dốc, lượng đất đá nguy cơ sạt trượt lớn nên các đơn vị chức năng phải có biện pháp đảm bảo an toàn, khắc phục. Do đó, thời gian khắc phục kéo dài, chưa thể cho các phương tiện lưu thông
Nhiều vị trí vệt sụt lún làm mặt đường vênh, không đồng đều. Cơ quan chức năng đang đánh giá tình trạng để có phương án xử lý
Để đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian xử lý sự cố, từ 21 giờ ngày 28 đến 15 giờ ngày 29-10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, các lực lượng chức năng phường Xuân Trường - Đà Lạt, xã D'Ran chốt chặn hai đầu vị trí sạt lở, hướng dẫn các phương tiện đi theo đường khác
Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, đơn vị hướng dẫn các phương tiện từ hướng Khánh Hòa (khu vực Ninh Thuận cũ) lên Đà Lạt đi theo quốc lộ 27, rẽ phải tại ngã ba Finom vào quốc lộ 20, sau đó lựa chọn đèo Prenn hoặc đèo Mimosa để đến Đà Lạt.
Theo ghi nhận của PLO, đèo D'Ran trên quốc lộ 20 từ Phan Rang đi Đà Lạt còn nhiều điểm sạt lở, lún nứt mặt đường khá nghiêm trọng
Đèo D'ran dài 10 km nằm trên quốc lộ 20 với nhiều khúc cua nguy hiểm. Đây là cung đường nối khu vực Đà Lạt với đèo Sông Pha trên quốc lộ 27 để hình thành tuyến Đà Lạt - Phan Rang (Khánh Hòa) nên lưu lượng xe lưu thông tương đối nhộn nhịp.