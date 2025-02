Làm cho khách hàng lo lắng khi tài khoản bị khóa rồi lừa lấy luôn tài khoản ngân hàng

Cảnh giác trước bất kỳ cuộc gọi hay liên lạc nào liên quan đến thông tin tài khoản ngân hàng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bỗng nhiên nhận được thông báo tài khoản ngân hàng của mình bị khóa vì đã đăng nhập và nhập sai mật khẩu nhiều lần, người phụ nữ đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì nhận được cuộc gọi thông báo từ ngân hàng.

Kịch bản lừa đảo hoàn hảo

Bà N. (TP Thủ Đức, TP.HCM) kể người gọi xưng là nhân viên chăm sóc của ngân hàng và thông báo sự việc khóa tài khoản.

Bà N. cho biết mình không hề đăng nhập tài khoản nên có thể có sự nhầm lẫn từ phía ngân hàng. Tuy nhiên, người nhân viên nhắc lại rất chính xác các chi tiết thông tin tài khoản ngân hàng của bà N. như họ và tên, số điện thoại cá nhân, tên đăng nhập, số tài khoản...

Trong khi bà N. còn đang nghi ngờ, nhân viên giải thích có thể có người khác đã xâm nhập tài khoản ngân hàng của bà nên mới có tình trạng khóa tài khoản.

Khi bà N. lo lắng, nhân viên này trấn an rằng tài khoản vẫn an toàn, đồng thời cho biết đang có nhiều khách hàng bị tình trạng như bà N. do chưa cập nhật app ngân hàng mới, được trang bị khả năng bảo mật tuyệt đối.