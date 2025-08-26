Lâm Chí Dĩnh - Nam thần đình đám từng bị tai nạn vỡ xương mặt giờ ra sao?

Lâm Chí Dĩnh được xem là đệ nhất mỹ nam trong thế giới phim kiếm hiệp Kim Dung. Anh là mảnh ghép quan trọng góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho phiên bản 2003 huyền thoại của kiệt tác Thiên long bát bộ.

Trong phim, Lâm Chí Dĩnh đảm nhận vai Đoàn Dự. Gương mặt đẹp trai, tấm lòng lương thiện ở nhân vật Đoàn Dự đều được Lâm Chí Dĩnh khắc họa hoàn hảo, điều đó khiến cho vương tử Đoàn Dự giống như xé truyện bước lên màn ảnh.

Đây cũng là vai diễn để đời của mỹ nam sinh năm 1974, giúp tên tuổi anh vang danh khắp châu Á.

Sau thành công của phim, anh được mệnh danh là một trong "Tứ tiểu thiên vương" của Đài Loan. Thời kỳ đỉnh cao, Lâm Chí Dĩnh được xem là một trong những mỹ nam nổi tiếng nhất Hoa ngữ.