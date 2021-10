Lâm Bảo Châu tặng quà 20/10 Lệ Quyên, lấy điểm 10 tinh tế

Mẫu nam được nhận xét tinh tế khi đưa ảnh quý tử của Lệ Quyên vào món quà.

Clip: Lệ Quyên hào hứng khoe quà từ tình trẻ.

Lệ Quyên vướng tin đồn hẹn hò mẫu nam kém 12 tuổi từ tháng 8/2020. Sau thời gian kín tiếng, hiện tại cặp đôi đã cởi mở hơn trong chuyện tình cảm.