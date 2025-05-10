Làm bánh Trung thu gửi biếu, con dâu sững sờ khi biết nhà chồng đem vứt không ăn

Khoảng 5 năm trở lại đây, cứ gần đến Trung thu, tôi lại làm bánh dẻo để gửi biếu gia đình hai bên, bạn bè, đối tác và hàng xóm.

Phần vì tôi muốn thể hiện thành ý của mình, phần vì muốn mọi người được thưởng thức món bánh chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Như mọi năm, tôi gửi biếu gia đình chồng 10 cặp bánh: bố mẹ chồng 2 cặp, nhà chị chồng 2 cặp, còn 6 cặp để ông bà đem biếu tặng hàng xóm, họ hàng xung quanh.

Vì bánh dẻo không có chất bảo quản nên chỉ để được 5–7 ngày, tôi luôn dặn mọi người ăn sớm, không để lâu như bánh nướng.

Tôi còn cẩn thận hỏi bố mẹ và chị chồng xem bánh mình làm có hợp khẩu vị không, nếu không thì góp ý để tôi điều chỉnh.