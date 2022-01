Làm ăn tụt dốc, cổ phiếu tăng 'sốc', bán vội thu tiền về

Những ngày cuối tháng 12, CEO tiếp tục bị khối ngoại xả ròng mạnh mẽ, phiên 23/12, CEO tiếp tục bị bán ròng gần 4 triệu cổ phiếu, 24/12 là 3 triệu cổ phiếu; phiên 27/12, khối ngoại bán ròng kỷ lục 5 triệu cổ phiếu CEO; phiên 28/12, CEO bị nhà đầu tư nước ngoài bán tiếp 4 triệu cổ phiếu. Theo thống kê, tính đến 28/12, khối ngoại chỉ còn sở hữu 5,08%, giảm mạnh so với mức 17% đầu tháng 11.

Mặc dù giá cổ phiếu tăng, nhưng tình hình kinh doanh của CEO không mấy khả quan. Lợi nhuận sau thuế quý 3/2021 trên báo cáo tài chính hợp nhất của công ty giảm 906% so với quý 3/2020. Lý do là bởi doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 140,2 tỷ (tương ứng giảm 53% so với cùng kỳ năm 2020), nhưng giá vốn chỉ giảm 37,5 tỷ (tương ứng giảm 25% so với cùng kỳ năm 2020) do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.

Năm 2020, CEO đã không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể, doanh thu tổng doanh thu hợp nhất ghi nhận 1.435 tỷ đồng, đạt 48% kế hoạch, bằng 30,9% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn năm 2020 là âm 103 tỷ đồng, giảm so với năm 2019.

Một số cổ phiếu bất động sản cũng có mức tăng trưởng nóng như QCG của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai. QCG cũng bứt tốc gấp 3 lần từ mốc 6.600 đồng hồi đầu tháng 10/2021 lên 20.350 đồng/cổ phiếu.