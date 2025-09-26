Lại xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng, công dân cần cảnh giác đề phòng

Theo đó, do thông tin về hộ kinh doanh, doanh nghiệp được công khai trên Cổng thông đăng ký kinh doanh nên nhiều đối tượng đã trục lợi lừa đảo theo hình thức này, khiến nhiều người bị sập bẫy liên tục.
Cụ thể, Cục Thuế cho biết đã bị mạo danh gửi thông tin thu tiền tài liệu mà nhiều đối tượng đang áp dụng đến địa chỉ của người nộp thuế (hộ kinh doanh, doanh nghiệp).
Cục Thuế khuyến cáo người dân cần cảnh giác, kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng gần nhất nếu nhận được hình thức tương tự hoặc bị yêu cầu thanh toán phí giao nhận.
Đồng thời, Cục Thuế đề nghị các bưu cục của Bưu điện Việt Nam cùng các đơn vị vận chuyển khi tiếp nhận loại phong bì bất thường phải thông tin ngay cho cơ quan chức năng để phối hợp xác minh và xử lý.
Cùng với đó, Thuế TP.HCM cũng phát cảnh báo về việc một nhóm cá nhân lập tài khoản Facebook giả mạo, lấy tên "Thuế Thành phố Hồ Chí Minh" và đăng tải các nội dung không thuộc thẩm quyền cơ quan thuế.
Ngoài ra, còn nhiều hình thức giả mạo cơ quan thuế khác như cán bộ thuế “ảo” liên hệ qua điện thoại hoặc email để hỗ trợ khai báo thuế, điều chỉnh thông tin trên eTax Mobile; Khai báo giảm thuế VAT; Nhắn tin SMS dưới tên "Tổng cục Thuế" hay "Cục Thuế" kèm link hoàn thuế, cập nhật thông tin hoặc nộp phạt. Các link trong tin nhắn lừa đảo thường dẫn đến website giả mạo để đánh cắp thông tin cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng.
Song song với hình thức lừa đảo trên, cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia vào các hình thức cá cược trên mạng, không liên hệ với các website, fanpage, tài khoản mạng xã hội quảng cáo dịch vụ “tiếp nhận hồ sơ”, “hỗ trợ lấy lại tiền bị treo”, “thu hồi tiền lừa đảo”...
Bên cạnh đó, công dân cũng cần lưu ý khi chuyển tiền cho các đối tượng để được hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ khi thực chất đây cũng là một hình thức lừa đảo tinh vi.
Ngoài ra, khi phát hiện bị lừa đảo, công dân cần trực tiếp đến Cơ quan Công an gần nhất để được kịp thời hỗ trợ giải quyết, tránh việc đã bị lừa lại tiếp tục bị lừa.