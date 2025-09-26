Lại xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng, công dân cần cảnh giác đề phòng

Ngoài ra, còn nhiều hình thức giả mạo cơ quan thuế khác như cán bộ thuế “ảo” liên hệ qua điện thoại hoặc email để hỗ trợ khai báo thuế, điều chỉnh thông tin trên eTax Mobile; Khai báo giảm thuế VAT; Nhắn tin SMS dưới tên "Tổng cục Thuế" hay "Cục Thuế" kèm link hoàn thuế, cập nhật thông tin hoặc nộp phạt. Các link trong tin nhắn lừa đảo thường dẫn đến website giả mạo để đánh cắp thông tin cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng.

Song song với hình thức lừa đảo trên, cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia vào các hình thức cá cược trên mạng, không liên hệ với các website, fanpage, tài khoản mạng xã hội quảng cáo dịch vụ “tiếp nhận hồ sơ”, “hỗ trợ lấy lại tiền bị treo”, “thu hồi tiền lừa đảo”...

Công dân cần trực tiếp đến Cơ quan Công an gần nhất để được kịp thời hỗ trợ giải quyết, tránh việc đã bị lừa lại tiếp tục bị lừa. Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, công dân cũng cần lưu ý khi chuyển tiền cho các đối tượng để được hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ khi thực chất đây cũng là một hình thức lừa đảo tinh vi.

