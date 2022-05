Lái xe trong mùa mưa cần lưu ý điều gì?

Bật đèn chiếu sáng và đèn cảnh báo

Trước khi đi vào đường ngập nước hãy sử dụng cả đèn cảnh báo và đèn chiếu sáng phía trước. Nếu trời sáng thì bật đèn gầm, trời âm u bật luôn đèn cốt. Bật đèn sẽ khiến tài xế quan sát tốt hơn, đồng thời có thể đánh giá độ sâu của vùng ngập.

Không chủ quan đi qua các ngầm tràn

Các tuyến đường vùng cao thường có ngầm tràn cắt ngang qua đường. Nếu tài xế vội vàng lái xe qua khi mực nước dâng cao và chảy siết, xe có thể nhanh chóng bị cuốn trôi, rất nguy hiểm. Do vậy lái xe cần cẩn trọng đánh giá kỹ tình hình, không nên chủ quan vì hậu quả có thể diễn tiến khôn lường. Trong những tình huống này, dừng xe chờ nước rút xuống mức an toàn là quyết định khôn ngoan và an toàn nhất dù có mất nhiều thời gian đến đâu.