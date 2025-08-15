Lái xe thả 2 tay, ‘bốc đầu' để chơi ngông trên mạng, CSGT tịch thu phương tiện

Theo xác minh, hành vi này xảy ra ngày 12/8, được T.N.T. (người đi cùng) quay lại bằng điện thoại. Clip được A. đăng lên TikTok tối cùng ngày nhưng sau đó gỡ bỏ vì lo sợ bị xử lý.

CSGT đã lập biên bản xử phạt A. về hành vi “buông cả hai tay khi đang điều khiển xe” và T. về hành vi “dùng tay cầm, sử dụng điện thoại khi lái xe”. Phương tiện của A. bị tịch thu theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Trước đó, ngày 7/8, Đội CSGT Tân Sơn Nhất cũng xử lý N.T.Đ. (22 tuổi, ngụ xã Tân An Hội) sau khi nhận phản ánh qua fanpage Cục CSGT về clip Đ. điều khiển xe Honda SH “bốc đầu” tại giao lộ Nguyễn Phúc Chu – Tống Văn Hên (quận Tân Bình cũ). Qua xác minh, chủ xe là L.T.H. (21 tuổi).