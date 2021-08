Lãi suất thấp, người gửi tiền ít, thu nhập nhân viên ngân hàng vẫn khủng

Nhiều ngân hàn đang gặp tình cảnh huy động khó, cho vay thấp.

Trong khi đó, theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 6/2021, tiền gửi của dân cư đạt 5,29 triệu tỷ đồng, tăng 2,94% so với cuối năm ngoái. Trong những tháng đầu năm nay, tiền gửi của dân cư vào hệ thống Ngân hàng không có sự tăng trưởng đáng kể. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất của tiền gửi dân cư vào hệ thống Ngân hàng so với cùng kỳ những năm trước.



Lãnh đạo một số Ngân hàng thương mại nhìn nhận không chỉ mặt bằng lãi suất huy động thấp mà ngay cả với nhà băng, nguồn vốn huy động vào nhưng cho vay không dễ trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp.



Bên cạnh đó, Ngân hàng cho biết cũng chịu sức ép phải giảm chi phí đầu vào để giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế, nên không thể duy trì lãi suất huy động ở mức cao, đủ hấp dẫn người gửi tiền.



Thu nhập nhân viên ngân hàng vẫn cao chót vót dù huy động khó khăn



Trong bối cảnh cho vay ít, nguồn huy động giảm nhưng nhân sự ngành ngân hàng vẫn rất cao đang được cho là một tín hiệu bất ngờ.



Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm nay, có 4 ngân hàng đứng top đầu về mức chi trả thu nhập cho nhân viên trên 30 triệu đồng/tháng. Trong đó, nhân viên Techcombank hưởng đãi ngộ cao nhất lên tới 44 triệu đồng/người/tháng.



Con số này, theo Techcombank chính là nhờ kết quả kinh doanh khả quan, lợi nhuận tăng trưởng vượt bậc bất chấp dịch bệnh trong 6 tháng đầu năm. So với nửa đầu năm 2020, mức thu nhập này của Techcombank đã tăng tới 8 triệu đồng với 2.996 tỷ đồng chi cho quỹ lương, phụ cấp và trợ cấp cho nhân viên. Số tiền này không bao gồm các khoản chi đóng BHYT, BHXH, hay chi đồng phục, đào tạo…