Lãi suất ngân hàng hôm nay 9/9/2025: Đua cộng thêm lãi suất cho khách

Ngân hàng tặng thêm lãi suất cho người gửi tiền giờ là chuyện phổ biến. Thậm chí, một số ngân hàng đã duy trì chính sách này trong nhiều năm.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) từ lâu vẫn duy trì chính sách tặng thêm lãi suất 0,5%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến từ 100 triệu đồng, với kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng và 13 tháng.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ được SeABank duy trì trong nhiều tháng qua, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6 tháng được niêm yết tại 3,95%/năm, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 12-13 tháng là 4,7%/năm.

Với khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến từ 100 triệu đồng trở lên, lãi suất tiết kiệm thực nhận sau khi cộng thêm sẽ lần lượt gồm: Kỳ hạn 6 tháng là 4,45%/năm; kỳ hạn 12-13 tháng là 5,2%/năm.