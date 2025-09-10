Lãi suất ngân hàng hôm nay 9/10/2025: Thêm nhà băng tặng lãi suất 'khủng'

Sau một loạt ngân hàng như Vietcombank, MB, Woori Bank, Vikki Bank, SeABank... công bố tặng thêm lãi suất cho khách hàng gửi tiết kiệm, “ông lớn” Techcombank mới đây cũng công bố cộng thêm lãi suất lên tới 1%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm “Phát Lộc Online” kỳ hạn 3, 6 và 12 tháng.

Ưu đãi này được Techcombank áp dụng cho khoản tiền từ 20 triệu đồng, từ 1-31/10.

Trước đó, Techcombank từng công bố tặng thêm lãi suất 0,5%/năm từ ngày 11/8 cho khách hàng cá nhân chưa nắm giữ bất kỳ khoản tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi nào tại ngân hàng này tính từ ngày 1/1; khách hàng có khoản tiền gửi mở mới và được ghi nhận hiệu lực đầu tiên trên hệ thống.

Việc cộng thêm lãi suất được áp dụng với các sản phẩm: Tiền gửi Phát Lộc Online, Tiền gửi Rút gốc linh hoạt, Tiết kiệm Thường lĩnh lãi cuối kỳ, kỳ hạn 3, 6, 12 tháng.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến đang được Techcombank niêm yết, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn là 0,05%/năm; kỳ hạn 1-2 tuần 0,5%/năm.