Lãi suất ngân hàng hôm nay 8/8/2025: Nhiều kỳ hạn vượt mốc 6%/năm

Theo số liệu từ các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo qua hệ thống thống kê của Ngân hàng Nhà nước, trong tuần từ 28/7 đến 1/8, doanh số giao dịch VND trên thị trường liên ngân hàng đạt khoảng 3,238 triệu tỷ đồng, bình quân 647.735 tỷ đồng/ngày, tăng 64.006 tỷ đồng/ngày so với tuần trước.

Doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 709.050 tỷ đồng, bình quân 141.810 tỷ đồng/ngày, tăng 26.876 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (93% tổng doanh số giao dịch VND), kỳ hạn 1 tuần (4% tổng doanh số giao dịch VND).

Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 91% và 7%.