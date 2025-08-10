Lãi suất ngân hàng hôm nay 8/10/2025: Tung giải thưởng kim cương nửa tỷ cho người gửi tiền

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) cho biết từ nay đến hết 31/12/2025, nhà băng này sẽ tặng quà hiện vật và tặng mã quay số trúng thưởng, giải đặc biệt trị giá tới 500 triệu đồng.

Chương trình áp dụng với các sản phẩm tiền gửi của VietBank, kỳ hạn từ 1-36 tháng.

Điều kiện VietBank đưa ra là số tiền tiết kiệm tối thiểu từ 25 triệu đồng, không được rút một phần hoặc toàn bộ gốc trước hạn.

Đáng chú ý, giải thưởng quay số may mắn gồm 1 giải đặc biệt là một viên kim cương trị giá 500 triệu đồng; 3 giải nhất, mỗi giải một sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng; 6 giải nhì, mỗi giải một sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng và 30 giải khuyến khích, mỗi giải một sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng.