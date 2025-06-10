Lãi suất ngân hàng hôm nay 6/10/2025: Lãi suất huy động 6 tháng vọt lên 6%/năm

Sau khi GPBank "mở hàng" tăng lãi suất huy động từ đầu tháng 10, Ngân hàng số Vikki (Vikki Bank) vừa trở thành ngân hàng tiếp theo tăng lãi suất huy động từ hôm nay (6/10). Đây là lần thứ hai liên tiếp trong hai tháng Vikki Bank tăng lãi suất huy động.

Theo đó, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 1-3 tháng được nhà băng này tăng thêm 0,1%/năm; kỳ hạn 6 tháng tăng thêm 0,2%/năm và kỳ hạn 12-13 tháng tăng thêm 0,1%/năm.

Với mức điều chỉnh như trên, lãi suất tiết kiệm trực tuyến mới nhất do Vikki Bank niêm yết áp dụng với kỳ hạn 1 tháng là 4,35%/năm; kỳ hạn 2 tháng là 4,4%/năm và kỳ hạn 3 tháng là 4,45%/năm.