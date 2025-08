Lãi suất ngân hàng hôm nay 5/8: Lãi suất huy động đổi chiều ngoạn mục

Tại Hội nghị “Triển khai các giải pháp ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay” do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức chiều 4/8, đại diện các tổ chức tín dụng (TCTD) đã cam kết duy trì mặt bằng lãi suất huy động ổn định, hợp lý; minh bạch trong hoạt động và cạnh tranh lành mạnh trong công tác huy động vốn; tăng trưởng tín dụng an toàn, sẵn sàng chia sẻ một phần lợi nhuận để giảm lãi suất cho vay,…

Theo Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà, tín dụng tăng trưởng tích cực ngay từ đầu năm, cải thiện so với cùng kỳ năm 2024. Đến ngày 29/7, tín dụng toàn hệ thống tăng 9,8% so với cuối năm 2024, tăng 19,75% so với cùng kỳ - mức tăng trưởng tích cực so với các năm gần đây.

Mặt bằng lãi suất tiền gửi tiếp tục diễn biến tương đối ổn định, lãi suất cho vay tiếp tục có xu hướng giảm so với cuối năm 2024.

Đến nay kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, GDP 6 tháng đầu năm 2025 tăng 7,52% là mức tăng cao nhất của 6 tháng đầu năm giai đoạn 2021-2025. Lạm phát được kiểm soát, bình quân 6 tháng đầu năm 2025 là 3,27%, phù hợp với mục tiêu của Quốc hội. Thị trường tiền tệ, ngoại hối ổn định.