Lãi suất ngân hàng hôm nay 4/9/2025: Lộ diện nhà băng có kỳ hạn 3 tháng cao nhất

Tuân Nguyễn| 04/09/2025 13:46

Lãi suất ngân hàng hôm nay, 4/9/2025, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 3 tháng cao nhất lần lượt thuộc về các ngân hàng VCBNeo, Eximbank, MBV, VietBank, Vikki Bank...

Theo khảo sát trên thị trường, lãi suất huy động trực tuyến cao nhất kỳ hạn 3 tháng thuộc về VCBNeo, lên đến 4,55%/năm. 

Ngân hàng này cũng niêm yết mức lãi suất 4,55% cho kỳ hạn 4 tháng, trong khi lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 5 tháng lên đến 4,7%/năm - mức lãi suất tiết kiệm cao nhất hiện nay đối với kỳ hạn dưới 6 tháng.

Tại kỳ hạn 3 tháng, mức lãi suất tiền gửi cao thứ hai là 4,5%/năm do Eximbank niêm yết, trong khi MBV và VietBank cùng áp dụng mức 4,4%/năm. BaoViet Bank và Vikki Bank niêm yết 4,3%/năm.

Với mức ưu đãi cộng thêm 0,5%/năm lãi suất trong giai đoạn này, Techcombank cũng thuộc nhóm ngân hàng dẫn đầu thị trường về lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng, lên đến 4,25%/năm.

Ngoài ra, các ngân hàng thương mại đang niêm yết lãi suất huy động trực tuyến trên 4%/năm cho kỳ hạn 3 tháng còn có: NCB, BVBank, Bac A Bank, OCB, PGBank...

Trước đó, Ngân hàng Vikki Bank công bố tăng thêm lãi suất tiết kiệm tại quầy 0,4%/năm từ ngày 3/9 đến ngày 30/9 cho khách hàng trên 80 tuổi, từ ngày 3/9 đến 31/12 cho khách hàng đang công tác tại lực lượng vũ trang.

Theo báo cáo của NHNN về diễn biến thị trường tiền tệ tuần gần nhất, 22-29/8, lãi suất liên ngân hàng qua đêm giảm mạnh 2,73% xuống còn 2,03%/năm.

Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn một tuần và hai tuần cũng lần lượt giảm 0,97% và 0,88% xuống 3,97%/năm và 4,75%/năm. 

Tuy vậy, với diễn biến hút ròng của NHNN trong tuần vừa rồi, lãi suất liên ngân hàng có thể tăng trở lại trong các phiên tới.

Trong tuần, NHNN hút ròng 17.270 tỷ đồng trên kênh OMO. Cụ thể, thông qua nghiệp vụ mua kỳ hạn, NHNN bơm mới 41.552 tỷ đồng (kỳ hạn 7, 14, 28 ngày, lãi suất 4%/năm), trong khi 58.822 tỷ đồng phát hành trước đó đã đáo hạn.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 4/9/2025 (%/NĂM)
NGÂN HÀNG1 THÁNG3 THÁNG6 THÁNG9 THÁNG12 THÁNG18 THÁNG
VCBNEO4,354,555,65,455,55,55
EXIMBANK4,34,54,94,95,25,7
MBV4,14,45,55,65,85,9
VIETBANK4,14,45,55,65,85,9
VIKKI BANK4,154,355,655,655,956
BAOVIETBANK3,54,355,455,55,85,9
TECHCOMBANK3,454,255,154,655,354,85
NCB44,25,355,455,65,6
BVBANK3,954,155,155,35,65,9
BAC A BANK3,84,15,255,355,55,8
OCB3,94,1555,15,2
GPBANK3,954,055,655,755,955,95
VIET A BANK3,745,15,35,65,8
NAM A BANK3,844,95,25,55,6
TPBANK3,744,955,35,6
HDBANK3,853,955,35,35,66,1
LPBANK3,63,95,15,15,45,4
MSB3,93,9555,65,6
SACOMBANK3,63,94,84,85,35,5
ABBANK3,13,85,35,45,65,4
PGBANK3,43,854,95,45,8
SHB3,53,84,955,35,5
VIB3,73,84,74,74,95,2
VPBANK3,73,84,74,75,25,2
MB3,53,84,44,44,94,9
KIENLONGBANK3,73,75,15,25,55,45
SAIGONBANK3,33,64,84,95,65,8
PVCOMBANK3,33,64,54,75,15,8
ACB3,13,54,24,34,9
SEABANK2,953,453,954,154,75,45
AGRIBANK2,433,73,74,84,8
BIDV22,33,33,34,74,7
VIETINBANK22,33,33,34,74,7
VIETCOMBANK1,61,92,92,94,64,6
SCB1,61,92,92,93,73,9
Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-4-9-2025-ky-han-3-thang-lai-cao-nhat-4-55-nam-2439016.html
