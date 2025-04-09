Lãi suất ngân hàng hôm nay 4/9/2025: Lộ diện nhà băng có kỳ hạn 3 tháng cao nhất

Theo khảo sát trên thị trường, lãi suất huy động trực tuyến cao nhất kỳ hạn 3 tháng thuộc về VCBNeo, lên đến 4,55%/năm.

Ngân hàng này cũng niêm yết mức lãi suất 4,55% cho kỳ hạn 4 tháng, trong khi lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 5 tháng lên đến 4,7%/năm - mức lãi suất tiết kiệm cao nhất hiện nay đối với kỳ hạn dưới 6 tháng.

Tại kỳ hạn 3 tháng, mức lãi suất tiền gửi cao thứ hai là 4,5%/năm do Eximbank niêm yết, trong khi MBV và VietBank cùng áp dụng mức 4,4%/năm. BaoViet Bank và Vikki Bank niêm yết 4,3%/năm.