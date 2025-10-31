Lãi suất ngân hàng hôm nay 31/10/2025: Tăng liên tiếp 3 lần một tháng

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) vừa trở thành ngân hàng duy nhất tính đến nay có 3 lần điều chỉnh tăng lãi suất huy động trong tháng 10. Nhà băng này tiếp tục tăng lãi suất tiết kiệm, mức niêm yết cao nhất lên tới 6,5%/năm.

Theo biểu lãi suất huy động dành cho tài khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1-2 tháng của Bac A Bank tăng 0,2%/năm lên 4,4%/năm, trở thành ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất cho hai kỳ hạn này.

Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn từ 3-5 tháng được giữ nguyên ở mức 4,55%/năm.

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 đến 36 tháng đồng loạt tăng thêm 0,2%/năm. Theo đó, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6-8 tháng mới nhất là 5,8%/năm, kỳ hạn 9-11 tháng là 5,85%/năm; kỳ hạn 12 tháng chạm ngưỡng 6%/năm, kỳ hạn 13-15 tháng tăng lên 6,1%/năm.