Lãi suất ngân hàng hôm nay 30/9/2025: Gửi tiền kỳ hạn ngắn, tặng thêm lãi suất

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) vừa công bố chương trình tiết kiệm mới, trong đó khách hàng sẽ được cộng thêm lãi suất lên tới 0,8%/năm khi gửi tiết kiệm trực tuyến qua ứng dụng MB Bank trong thời gian từ 29/9 đến 14/10.

Điều kiện để được áp dụng lãi suất ưu đãi là khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn 2 - 3 - 6 - 9 tháng, với khoản tiền gửi từ 30 triệu đồng trở lên. Chương trình chỉ áp dụng với khách hàng gửi tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ trên ứng dụng MB Bank.

Trường hợp sau khi áp dụng, mức lãi suất ưu đãi cao hơn so với mức lãi suất trần do Ngân hàng Nhà nước quy định thì áp dụng theo mức lãi suất trần.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến qua ứng dụng MB Bank, lãi suất huy động kỳ hạn 2 tháng đang được niêm yết tại 3,6%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 3,8%/năm, kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng là 4,4%/năm.

Nếu đủ điều kiện, khách hàng sẽ được cộng thêm lãi suất 0,8%/năm. Như vậy, lãi suất tiền gửi thực tế sẽ là 4,4%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 2 tháng; 4,6%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 3 tháng và lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng lên đến 5,2%/năm.