Lãi suất ngân hàng hôm nay 30/10/2025: Vừa tăng mạnh vừa tặng lớn lãi suất

Thị trường tiếp tục ghi nhận thêm 3 ngân hàng thương mại lớn tăng lãi suất huy động gồm Techcombank, SHB và VIB, sau khi có 7 ngân hàng thương mại đã tăng lãi suất huy động kể từ đầu tháng 10.

Sau khi tăng lãi suất huy động 0,5%/năm áp dụng với kỳ hạn 3, 6, 12 tháng vào giữa tháng 8/2025, Techcombank vừa có động thái mới nhằm thu hút tiền gửi của khách hàng.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến được Techcombank áp dụng cho sản phẩm tiền gửi Phát Lộc Online, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1-2 tháng tăng 0,3%/năm lên 3,75%/năm.

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3-5 tháng đồng loạt tăng thêm 0,2%/năm. Qua đó, nâng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng lên đến 4,45%/năm, còn kỳ hạn 4-5 tháng mới nhất là 3,95%/năm.

Techcombank cũng điều chỉnh tăng thêm 0,3%/năm đối với lãi suất tiền gửi các kỳ hạn còn lại, từ 6 tháng đến 36 tháng.

Theo đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng tăng lên 5,45%/năm; lãi suất kỳ hạn 7-11 tháng tiến sát mốc 5%/năm khi đang được niêm yết tại 4,95%/năm.