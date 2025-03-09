Lãi suất ngân hàng hôm nay 3/9/2025: Người trên 80 tuổi được tặng thêm 0,4%/năm

Theo thông tin từ Ngân hàng Số Vikki (thành viên của HDBank), khách hàng trên 80 tuổi khi gửi tiết kiệm có kỳ hạn từ 1 tháng trở lên tại các điểm giao dịch của nhà băng này sẽ được tặng thêm lãi suất 0,4%/năm.

Chương trình tặng thêm lãi suất được Vikki Bank thực hiện từ hôm nay (3/9) đến hết ngày 30/9.

Cũng từ hôm nay, khách hàng thuộc lực lượng vũ trang khi gửi tiết kiệm tại quầy của Vikki Bank sẽ được ưu đãi tăng lãi suất tiết kiệm thêm 0,4%, được áp dụng đến hết 31/12/2025.