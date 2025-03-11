Lãi suất ngân hàng hôm nay 3/11/2025: Loạt nhà băng nâng lãi suất vượt 6%/năm

Một loạt ngân hàng thương mại đang niêm yết lãi suất huy động ở mức từ 6%/năm trở lên. Một số nhà băng dù niêm yết dưới 6%/năm nhưng áp dụng chính sách cộng thêm lãi suất cho người gửi, khiến mức lãi suất thực tế vượt xa ngưỡng này.

Theo thống kê, các ngân hàng đang niêm yết lãi suất tiền gửi từ 6%/năm trở lên có thể kể đến HDBank, Bac A Bank, Vikki Bank, Eximbank...

Trong đó, Bac A Bank đang dẫn đầu thị trường sau khi có ba lần tăng lãi suất chỉ trong một tháng. Theo biểu lãi suất mới áp dụng cho khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, ngân hàng này niêm yết mức 6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, mức cao nhất hiện nay.

Tiền gửi kỳ hạn 13-15 tháng có mức lãi suất 6,1%/năm, trong khi kỳ hạn từ 18-36 tháng lên đến 6,3%/năm.