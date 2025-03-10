Lãi suất ngân hàng hôm nay 3/10/2025: Nhà băng 'mở hàng' tăng lãi suất tháng 10

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến mới nhất của GPBank áp dụng với khách hàng cá nhân, lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6 tháng đến 36 tháng đồng loạt tăng thêm 0,1%/năm. Các kỳ hạn dưới 6 tháng được GPBank giữ nguyên.

Với việc điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi như trên, biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến mới nhất của GPBank như sau: Kỳ hạn từ dưới 1 tuần đến 3 tuần là 0,5%/năm; kỳ hạn 1-2 tháng là 3,8%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng là 3,9%/năm.

Mức lãi suất tiết kiệm mới nhất của kỳ hạn 6-8 tháng là 5,35%/năm; kỳ hạn 9 tháng là 5,45%/năm và kỳ hạn từ 12-36 tháng là 5,65%/năm. Đây là mức lãi suất tiết kiệm cao nhất theo niêm yết của GPBank.