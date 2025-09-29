Lãi suất ngân hàng hôm nay 29/9/2025: Hai nhà băng tăng lãi suất trong tháng 9

Ngân hàng TMCP Bac A (Bac A Bank) vừa công bố biểu lãi suất huy động mới, với mức tăng từ 0,1-0,2%/năm các kỳ hạn tiền gửi từ 1-11 tháng.

Theo biểu lãi suất huy động áp dụng cho tài khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng của Bac A Bank, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng đồng loạt tăng thêm 0,2%/năm.

Theo đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng mới nhất là 4%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,3%/năm, kỳ hạn 4 và 5 tháng lần lượt là 4,4% và 4,5%/năm.

Lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6-8 tháng được Bac A Bank điều chỉnh tăng thêm 0,15%/năm, đồng loạt được niêm yết tại 5,4%/năm.