Lãi suất ngân hàng hôm nay 29/9/2025: Hai nhà băng tăng lãi suất trong tháng 9

Tuân Nguyễn| 29/09/2025 10:03

Lãi suất ngân hàng hôm nay 29/9/2025, Bac A Bank vừa trở thành ngân hàng thứ hai tăng lãi suất huy động trong tháng 9 với mức tăng lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 1-11 tháng.

Ngân hàng TMCP Bac A (Bac A Bank) vừa công bố biểu lãi suất huy động mới, với mức tăng từ 0,1-0,2%/năm các kỳ hạn tiền gửi từ 1-11 tháng.

Theo biểu lãi suất huy động áp dụng cho tài khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng của Bac A Bank, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng đồng loạt tăng thêm 0,2%/năm.

Theo đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng mới nhất là 4%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,3%/năm, kỳ hạn 4 và 5 tháng lần lượt là 4,4% và 4,5%/năm.

Lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6-8 tháng được Bac A Bank điều chỉnh tăng thêm 0,15%/năm, đồng loạt được niêm yết tại 5,4%/năm. 

Lãi suất huy động các kỳ hạn từ 9-11 tháng tăng thêm 0,1%/năm, đồng loạt niêm yết tại 5,45%/năm.

Trong khi đó, lãi suất ngân hàng các kỳ hạn từ 12-36 tháng được Bac A Bank giữ nguyên. Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng là 5,5%/năm, kỳ hạn 13-15 tháng là 5,6%/năm và kỳ hạn 18-36 tháng là 5,8%/năm.

Đối với lãi suất huy động áp dụng cho tài khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng, Bac A Bank tăng lãi suất huy động các kỳ hạn từ 1-4 tháng thêm 0,2%/năm, tăng 0,1%/năm với kỳ hạn 5 tháng, tăng 0,15%/năm với kỳ hạn 6-8 tháng và tăng 0,1%/năm với kỳ hạn 9-11 tháng.

Theo đó, biểu lãi suất huy động mới nhất áp dụng cho tiền gửi từ 1 tỷ đồng như sau: Kỳ hạn 1-2 tháng là 4,2%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,5%/năm, kỳ hạn 4 tháng là 4,6%/năm, kỳ hạn 5 tháng là 4,7%/năm, kỳ hạn 6-8 tháng là 5,6%/năm, kỳ hạn 9-11 tháng là 5,65%/năm.

Bac A Bank giữ nguyên lãi suất huy động các kỳ hạn còn lại. Kỳ hạn 12 tháng là 5,7%/năm, kỳ hạn 13-15 tháng là 5,8%/năm.

Lãi suất huy động cao nhất được Bac A Bank niêm yết cho tiền gửi kỳ hạn 18-36 tháng lên đến 6%/năm.

Với việc điều chỉnh các kỳ hạn dưới 12 tháng, Bac A Bank trở thành một trong những ngân hàng niêm yết lãi suất tiết kiệm cao nhất ở các kỳ hạn dưới 6 tháng, đặc biệt là kỳ hạn 5 tháng với lãi suất 4,7%/năm. 

Kể từ đầu tháng 9 đến nay mới chỉ có 3 ngân hàng thương mại trong nước điều chỉnh lãi suất huy động. Trong đó: Vikki Bank tăng từ 0,1-0,15%/năm lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1-13 tháng. Bac A Bank tăng từ 0,1-0,2%/năm lãi suất huy động kỳ hạn 1-11 tháng.

GPBank điều chỉnh giảm lãi suất toàn bộ các kỳ hạn tiền gửi trực tuyến. Với tiền gửi tại quầy, GPBank giảm lãi suất các kỳ hạn từ 4-36 tháng, đồng thời tăng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-3 tháng. 

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 29/9/2025 (%/NĂM)
NGÂN HÀNG1 THÁNG3 THÁNG6 THÁNG9 THÁNG12 THÁNG18 THÁNG
AGRIBANK2,433,73,74,84,8
BIDV22,33,33,34,74,7
VIETINBANK22,33,33,34,74,7
VIETCOMBANK1,61,92,92,94,64,6
ABBANK3,13,85,35,45,65,4
ACB3,13,54,24,34,9
BAC A BANK44,35,45,455,55,8
BAOVIETBANK3,54,355,455,55,85,9
BVBANK3,954,155,155,35,65,9
EXIMBANK4,34,54,94,95,25,7
GPBANK3,83,95,255,355,555,55
KIENLONGBANK3,73,75,15,25,55,45
LPBANK3,63,95,15,15,45,4
MB3,53,84,44,44,94,9
MBV4,14,45,55,65,85,9
MSB3,93,9555,65,6
NAM A BANK3,844,95,25,55,6
NCB44,25,355,455,65,6
OCB3,94,1555,15,2
PGBANK3,43,853,85,45,8
PVCOMBANK3,33,64,54,75,15,8
SACOMBANK3,63,94,84,85,35,5
SAIGONBANK3,33,64,84,95,65,8
SEABANK2,953,453,954,154,75,45
SHB3,53,84,955,35,5
TECHCOMBANK3,454,255,154,655,354,85
TPBANK3,744,955,35,6
VCBNEO4,354,555,65,455,55,55
VIB3,73,84,74,74,95,2
VIET A BANK3,745,15,35,65,8
VIETBANK4,14,45,45,45,85,9
VIKKI BANK4,254,455,86,16,1
VPBANK3,73,84,74,75,25,2
SCB1,61,92,92,93,73,9
