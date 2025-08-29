Lãi suất ngân hàng hôm nay 29/8/2025: Bao nhiêu ngân hàng niêm yết trên 6%?

Ngoại trừ một số ngân hàng chỉ áp dụng lãi suất đặc biệt cho khách hàng gửi hàng trăm tỷ đồng trở lên, nhiều ngân hàng vẫn niêm yết lãi suất huy động cho khách hàng phổ thông ở mức từ 6%/năm.

Theo thống kê với biểu lãi suất huy động các ngân hàng hiện nay, HDBank đang niêm yết lãi suất huy động tại quầy 6%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 18 tháng và kỳ hạn 15 tháng.

Lãi suất huy động cao nhất dành cho khách hàng phổ thông được HDBank niêm yết là 6,1%/năm khi gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 18 tháng.

Trong khi đó, lãi suất ngân hàng theo công bố của Bac A Bank dành cho tài khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng là 6%/năm, kỳ hạn 18-36 tháng.