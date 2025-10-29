Lãi suất ngân hàng hôm nay 29/10/2025: Dồn dập cộng thêm lãi suất cho người gửi tiền

Liên tục tặng thêm lãi suất tiết kiệm cho khách hàng gửi tiết kiệm từ tháng 9 đến nay, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) lại tiếp tục công bố chương trình ưu đãi lãi suất mới nhằm huy động tiền gửi từ khách hàng.

Theo công bố mới nhất của MB, nhà băng này sẽ tặng thêm lãi suất tiết kiệm cho khách hàng gửi tiền với lãi suất tặng thêm lên đến 0,8%/năm khi gửi tiết kiệm trực tuyến từ ngày 28/10 đến 12/11/2025.

Ngoài ra, trong thời gian triển khai chương trình ưu đãi lãi suất này, khách hàng còn có cơ hội quay số trúng xe ô tô Vinfast 8 Plus cùng các giải thưởng xe máy điện khác.

Theo MB, mỗi khách hàng gửi tiết kiệm trên kênh số tối thiểu 20 triệu đồng được nhận 1 lượt mã dự thưởng và tối đa không quá 150 lượt mã dự thưởng/tuần.

Điều kiện để khách hàng được cộng thêm lãi suất 0,8%/năm so với lãi suất ngân hàng niêm yết là khách hàng chọn kỳ hạn gửi 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, hoặc 9 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ, với khoản tiền gửi từ 30 triệu đồng trở lên.

Trường hợp sau khi áp dụng ưu đãi, mức lãi suất huy động sau ưu đãi cao hơn mức lãi suất huy động trần của Ngân hàng Nhà nước, mức lãi suất áp dụng cuối cùng là lãi suất trần theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, tức không quá 4,75%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng.