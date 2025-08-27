Lãi suất ngân hàng hôm nay 27/8/2025: Top nhà băng dẫn đầu các kỳ hạn

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước về diễn biến thị trường tiền tệ tuần gần nhất, 18-22/8, lãi suất liên ngân hàng qua đêm, 1 tuần, 2 tuần lần lượt giảm 0,02%/năm; 0,03%/năm; 0,12%/năm xuống 4,47%/năm; 4,66%/năm và 4,99%/năm.

Lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân tháng 7 của các ngân hàng thương mại trong nước ở mức 0,1-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,3-4,0%/năm với kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4,6-5,5%/năm với kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng; 4,9-6,1%/năm với kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng.

Đáng chú ý, lãi suất tiền gửi bình quân đối với kỳ hạn trên 24 tháng dao động từ 6,9-7,3%/năm.

Theo báo cáo mới đây của Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) về thị trường tiền tệ, lãi suất huy động đã tăng nhẹ trong tháng 8 so với mặt bằng lãi suất huy động của các tháng trước.