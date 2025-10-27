Lãi suất ngân hàng hôm nay 27/10/2025 tặng ‘quà to', kỳ hạn 3 tháng lên kịch trần

Theo thông báo từ Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank), nhà băng này sẽ tặng khách hàng gửi tiết kiệm mức lãi suất ưu đãi cộng thêm lên đến 1,5%/năm khi gửi tiết kiệm từ hôm nay (27/10) đến hết ngày 5/11.

Lãi suất huy động cộng thêm được áp dụng cho các khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm mới từ 100 triệu đồng đối với Tiết kiệm thường trả lãi cuối kỳ và từ 1 tỷ đồng với Tiết kiệm Lộc Phát Thịnh Vượng.

Theo đó, lãi suất tiết kiệm cộng thêm cho các kỳ hạn tiền gửi 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng và 18 tháng.

Như vậy, lãi suất ngân hàng trực tuyến kỳ hạn 3 tháng trên ứng dụng LPBank sẽ đạt mức “đỉnh nóc kịch trần” 4,75%/năm.