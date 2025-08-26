Lãi suất ngân hàng hôm nay 26/8/2025: Cao nhất 7,3%/năm khi gửi trên 24 tháng

Theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân tháng 7 của các ngân hàng thương mại trong nước ở mức 0,1-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,3-4,0%/năm với kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4,6-5,5%/năm với kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng; 4,9-6,1%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng.

Đáng chú ý, lãi suất tiền gửi bình quân đối với kỳ hạn trên 24 tháng dao động từ 6,9-7,3%/năm.

Một số ngân hàng đang áp dụng mức lãi suất đặc biệt dành cho khách hàng gửi số tiền lớn.

ABBank dẫn đầu thị trường về lãi suất đặc biệt dành cho khách hàng siêu VIP, lên tới 9,65%/năm khi gửi kỳ hạn 13 tháng với số tiền từ 1.500 tỷ đồng. Trong khi đó, lãi suất huy động thông thường cùng kỳ hạn tại ngân hàng này chỉ 5,3%/năm.