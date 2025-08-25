Lãi suất ngân hàng hôm nay 25/8/2025: Điều kiện để được cộng thêm lãi suất

Lãi suất huy động đặc biệt dành cho khách hàng VIP với số dư tiền gửi hàng trăm tỷ đồng, lãi suất huy động bậc thang khuyến khích khách hàng gửi số tiền lớn... là những chính sách được nhiều ngân hàng duy trì nhằm thu hút tiền gửi tiết kiệm.

Bên cạnh đó, chính sách cộng thêm lãi suất cho người gửi tiền cũng được một số ngân hàng duy trì.

Theo khảo sát tại các ngân hàng hiện nay, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) là hai ngân hàng cộng thêm lãi suất tiền gửi cho khách hàng tại một số kỳ hạn.

Techcombank mới đây công bố cộng thêm lãi suất 0,5%/năm cho khoản tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 3, 6, 12 tháng đầu tiên từ ngày 11/8/2025.

Đối tượng áp dụng là khách hàng cá nhân chưa nắm giữ bất kỳ khoản tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi nào tại Techcombank tính từ ngày 1/1/2025; khách hàng có khoản tiền gửi mở mới và hiệu lực đầu tiên trên hệ thống.