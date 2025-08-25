Lãi suất ngân hàng hôm nay 25/8/2025: Điều kiện để được cộng thêm lãi suất

Tuân Nguyễn| 25/08/2025 11:43

Lãi suất ngân hàng hôm nay 25/8/2025, một số ngân hàng đang áp dụng chính sách tặng thêm lãi suất huy động đối với một số kỳ hạn, hoặc duy trì chính sách lãi suất tiết kiệm bậc thang.

Lãi suất huy động đặc biệt dành cho khách hàng VIP với số dư tiền gửi hàng trăm tỷ đồng, lãi suất huy động bậc thang khuyến khích khách hàng gửi số tiền lớn... là những chính sách được nhiều ngân hàng duy trì nhằm thu hút tiền gửi tiết kiệm. 

Bên cạnh đó, chính sách cộng thêm lãi suất cho người gửi tiền cũng được một số ngân hàng duy trì. 

Theo khảo sát tại các ngân hàng hiện nay, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) là hai ngân hàng cộng thêm lãi suất tiền gửi cho khách hàng tại một số kỳ hạn.

Techcombank mới đây công bố cộng thêm lãi suất 0,5%/năm cho khoản tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 3, 6, 12 tháng đầu tiên từ ngày 11/8/2025.

Đối tượng áp dụng là khách hàng cá nhân chưa nắm giữ bất kỳ khoản tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi nào tại Techcombank tính từ ngày 1/1/2025; khách hàng có khoản tiền gửi mở mới và hiệu lực đầu tiên trên hệ thống. 

Ngoài lãi suất niêm yết được hưởng cho khoản tiền gửi theo quy định của Techcombank tại từng thời kỳ, khoản tiền gửi mở mới và được ghi nhận hiệu lực đầu tiên trên hệ thống được cộng 0,5%/năm lãi suất, áp dụng với sản phẩm tiết kiệm Phát Lộc, tiền gửi Phát Lộc online, tiền gửi rút gốc linh hoạt, tiết kiệm Thường lĩnh lãi cuối kỳ.

Techcombank cho biết, mức lãi suất cộng thêm đảm bảo không vượt quá 4,4%/năm với các kỳ hạn 3 tháng, 5,3%/năm với kỳ hạn 6 tháng và 5,5%/năm với kỳ hạn 12 tháng.

Theo đó, lãi suất huy động trực tuyến sau khi cộng thêm tại Techcombank với các kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng lần lượt là 4,25%/năm, 5,15%/năm và 5,35%/năm.

Trong số các ngân hàng duy trì chính sách cộng thêm lãi suất cho người gửi tiền, SeABank từ lâu đã duy trì chính sách này bằng việc cộng thêm lãi suất ưu đãi lên tới 0,5%/năm khi gửi tiền kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng, và 13 tháng khi gửi tiết kiệm trực tuyến.

Theo đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến sau khi cộng thêm lãi suất đối với kỳ hạn 6 tháng là 4,45%/năm, kỳ hạn 12-13 tháng là 5,2%/năm.

Ngoài việc tặng thêm lãi suất cho người gửi tiền ở một số kỳ hạn nhất định, nhiều ngân hàng còn duy trì chính sách lãi suất tiết kiệm bậc thang. Khách hàng gửi tiết kiệm số dư càng lớn sẽ được nhận về lãi suất tiết kiệm cao hơn so với mức gửi thông thường (dưới 100 triệu hoặc dưới 1 tỷ đồng tùy từng ngân hàng).

Các ngân hàng đang áp dụng chính sách lãi suất tiền gửi bậc thang gồm: LPBank, OCB, ACB, VPBank, Bac A Bank, VIB, GPBank, MB (tiết kiệm tại quầy) và PVCombank (tiết kiệm tại quầy).

Đáng chú ý, Techcombank mới đây đã không còn duy trì chính sách này khi niêm yết duy nhất một bảng lãi suất huy động cho các mức tiền gửi khác nhau.

Trong khi đó, một số ngân hàng có chính sách đặc biệt áp dụng cho khách hàng VIP, điển hình như ACB, MSB, Vikki, ABBank, Viet A Bank, PVCombank, LPBank, HDBank. 

Mức lãi suất đặc biệt được các nhà băng áp dụng thường từ 6%/năm.

Đáng chú ý, Viet A Bank công bố lãi suất huy động dành cho sản phẩm Tiết kiệm Đắc Tài với lãi suất huy động cao nhất lên đến 6,8%/năm. Các sản phẩm Tiết kiệm Đắc Lộc, Tiết kiệm Đắc Lợi được ngân hàng này niêm yết lãi suất cao nhất lần lượt 6,3%/năm và 6,4%/năm.

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 25/8/2025 (%/năm)
NGÂN HÀNG1 THÁNG3 THÁNG6 THÁNG9 THÁNG12 THÁNG18 THÁNG
AGRIBANK2,433,73,74,84,8
BIDV22,33,33,34,74,7
VIETINBANK22,33,33,34,74,7
VIETCOMBANK1,61,92,92,94,64,6
ABBANK3,13,85,35,45,65,4
ACB3,13,54,24,34,9
BAC A BANK3,84,15,255,355,55,8
BAOVIETBANK3,54,355,455,55,85,9
BVBANK3,954,155,155,35,65,9
EXIMBANK4,34,54,94,95,25,7
GPBANK3,954,055,655,755,955,95
HDBANK3,853,955,35,35,66,1
KIENLONGBANK3,73,75,15,25,55,45
LPBANK3,63,95,15,15,45,4
MB3,53,84,44,44,94,9
MBV4,14,45,55,65,85,9
MSB3,93,9555,65,6
NAM A BANK3,844,95,25,55,6
NCB44,25,355,455,65,6
OCB3,94,1555,15,2
PGBANK3,43,854,95,45,8
PVCOMBANK3,33,64,54,75,15,8
SACOMBANK3,63,94,84,85,35,5
SAIGONBANK3,33,64,84,95,65,8
SCB1,61,92,92,93,73,9
SEABANK2,953,453,954,154,75,45
SHB3,53,84,955,35,5
TECHCOMBANK3,454,255,154,655,354,85
TPBANK3,744,955,35,6
VCBNEO4,354,555,65,455,55,55
VIB3,73,84,74,74,95,2
VIET A BANK3,745,15,35,65,8
VIETBANK4,14,45,45,45,85,9
VIKKI BANK4,154,355,655,655,956
VPBANK3,73,84,74,75,25,2
Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-25-8-2025-dieu-kien-de-dang-de-nhan-them-lai-suat-2435668.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-25-8-2025-dieu-kien-de-dang-de-nhan-them-lai-suat-2435668.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tài chính ngân hàng
            Lãi suất ngân hàng hôm nay 25/8/2025: Điều kiện để được cộng thêm lãi suất
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO