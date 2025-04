Lãi suất ngân hàng hôm nay 25/4/2025: Kỳ hạn 12 tháng ngân hàng nào cao nhất?

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3 tháng được nhà băng này niêm yết ở mức 4,35%/năm, bằng với lãi suất cùng kỳ hạn tại BaoViet Bank và VCBNeo, nhưng thấp hơn 0,15%/năm so với lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng tại MBV và VietBank.

Vikki Bank cũng dẫn đầu thị trường về lãi suất huy động một số kỳ hạn. Trong đó, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng do ngân hàng này công bố đang cao nhất thị trường hiện nay, lần lượt là 4,15%/năm và 4,2%/năm.

Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng tại Vikki Bank là 5,65%/năm. Mức lãi suất này ngang bằng với lãi suất tiết kiệm cùng kỳ hạn do GPBank niêm yết, nhưng thấp hơn 0,05%/năm so với mức lãi suất tiết kiệm cao nhất do VCBNeo công bố đối với kỳ hạn 6 tháng.