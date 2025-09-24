Lãi suất ngân hàng hôm nay 24/9/2025: Gửi tiền 3 nhà băng này có lãi cao nhất

Ngoài một số ngân hàng đang niêm yết lãi suất đặc biệt dành cho khách hàng VIP với lãi suất từ 6-9%/năm, người gửi tiền tại một trong ba ngân hàng HDBank, Vikki Bank hoặc Bac A Bank, với sản phẩm thông thường cũng có thể hưởng lãi suất tiết kiệm từ 6%/năm.

Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 18 tháng lĩnh lãi cuối kỳ tại HDBank được hưởng lãi suất tiết kiệm theo niêm yết là 6%/năm.

HDBank cũng niêm yết lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ 6%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 15 tháng.

Đáng chú ý, nhà băng này còn niêm yết lãi suất huy động 6,1%/năm cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 18 tháng mà không kèm điều kiện nào. Đây là mức lãi suất tiền gửi cao nhất thị trường hiện nay theo niêm yết công khai dành cho các khoản tiền gửi thông thường.