Lãi suất ngân hàng hôm nay 23/9/2025: Tăng các kỳ hạn, cao nhất lên tới 6,1%/năm

Ngân hàng số Vikki (Vikki Bank) vừa công bố tăng lãi suất huy động tại tất cả các kỳ hạn, với mức tăng từ 0,1-0,15%/năm, sau 6 tháng không điều chỉnh.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến mới nhất của Vikki Bank, lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn từ 1-3 tháng tăng thêm 0,1%/năm. Cụ thể, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng mới nhất là 4,25%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4,3%/năm và kỳ hạn 3 tháng là 4,45%/năm.

Lãi suất ngân hàng trực tuyến kỳ hạn 6 tháng được Vikki Bank tăng thêm 0,15%/năm, lên 5,8%/năm.