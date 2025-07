Lãi suất ngân hàng hôm nay 23/7/2025: Chuyện lạ lùng trên thị trường lãi suất

Theo báo cáo về thị trường lãi suất, do Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) vừa công bố, lãi suất huy động bình quân trong tháng 7/2025 kỳ hạn 6 tháng ở mức 4,48%, giảm 0,02% so với tháng 6; kỳ hạn 12 tháng là 5,05%/năm, giảm 0,02% so với tháng trước.

Tuy nhiên, các ngân hàng thương mại thuộc nhóm Big4 (Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank) tiếp tục giữ nguyên lãi suất ngân hàng ở các kỳ hạn chính.

Trong khi đó, lãi suất huy động của các ngân hàng có vốn chủ sở hữu dưới 5.000 tỷ đồng giảm từ 5,4% xuống 5,35%; lãi suất của ngân hàng có vốn chủ sở hữu trên 5.000 tỷ đồng giảm từ 4,99% xuống 4,97%.