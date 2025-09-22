Lãi suất ngân hàng hôm nay 22/9/2025: Gửi 5 tỷ đồng nhận lãi 6,5% thế nào?

Ngân hàng Woori Việt Nam (Woori Bank) đang niêm yết lãi suất huy động cao nhất chỉ 4,7%/năm, theo biểu lãi suất huy động cập nhật trên website ngân hàng.

Tuy nhiên, tại các điểm giao dịch của ngân hàng này, sản phẩm tiết kiệm tích lũy định kỳ dành cho khách hàng cá nhân có thể lên đến 6,5%/năm.

Tuy nhiên, không dễ để có thể đạt được mức lãi suất cao nhất này.

Theo tìm hiểu, để có thể nhận về mức lãi suất lên đến 6,5%/năm, khách hàng phải đáp ứng đủ các tiêu chí: kỳ hạn gửi tối thiểu 24 tháng đến tối đa 36 tháng; số tiền gửi ban đầu tối thiểu 5 tỷ đồng.

Sản phẩm tiết kiệm tích lũy của Woori Bank cũng áp dụng mức cộng thêm lãi suất theo các mức tiền gửi ban đầu khác nhau: dưới 500 triệu đồng, từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, từ 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng,...