Lãi suất ngân hàng hôm nay 22/8: Gửi tiền 6 tháng tại 4 nhà băng này lợi nhất

Theo thống kê từ các ngân hàng thương mại hiện nay, lãi suất huy động trực tuyến cao nhất đối với kỳ hạn 6 tháng là 5,65%/năm. Mức lãi suất này do Ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu (GPBank) và Ngân hàng số Vikki (Vikki Bank) đang niêm yết. Cả hai đều là những ngân hàng đã được chuyển giao bắt buộc vào đầu tháng 1/2025.

Vị trí thứ ba và thứ tư cũng thuộc về hai ngân hàng chuyển giao bắt buộc. Đó là Ngân hàng Ngoại thương Công Nghệ Số (VCBNeo) và Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại (MBV).

Theo đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng tại hai nhà băng này lần lượt là 5,6%/năm và 5,5%/năm.