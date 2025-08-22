Lãi suất ngân hàng hôm nay 22/8: Gửi tiền 6 tháng tại 4 nhà băng này lợi nhất

Lãi suất ngân hàng hôm nay 22/8/2025, cả 4 ngân hàng chuyển giao bắt buộc đang cùng nhau nắm giữ 4 vị trí ngân hàng trả lãi suất huy động cao nhất đối với kỳ hạn huy động 6 tháng.

Theo thống kê từ các ngân hàng thương mại hiện nay, lãi suất huy động trực tuyến cao nhất đối với kỳ hạn 6 tháng là 5,65%/năm. Mức lãi suất này do Ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu (GPBank) và Ngân hàng số Vikki (Vikki Bank) đang niêm yết. Cả hai đều là những ngân hàng đã được chuyển giao bắt buộc vào đầu tháng 1/2025.

Vị trí thứ ba và thứ tư cũng thuộc về hai ngân hàng chuyển giao bắt buộc. Đó là Ngân hàng Ngoại thương Công Nghệ Số (VCBNeo) và Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại (MBV).

Theo đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng tại hai nhà băng này lần lượt là 5,6%/năm và 5,5%/năm.

Ngoại trừ GPBank, 3 ngân hàng còn lại cũng đang dẫn đầu thị trường về lãi suất ngân hàng có kỳ hạn dưới 6 tháng. Thậm chí, Vikki Bank còn dẫn đầu thị trường về mức lãi suất ngân hàng kỳ hạn từ 13 tháng với mức lãi suất niêm yết 6%/năm.

Trở lại với lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng, đứng sau nhóm 4 ngân hàng chuyển giao bắt buộc, các ngân hàng niêm yết lãi suất huy động cao nhất lần lượt gồm: BaoViet Bank (5,45%/năm), VietBank (5,4%/năm), NCB (5,35%/năm), ABBank (5,3%/năm), HDBank (5,3%/năm), Bac A Bank (5,25%/năm), BVBank (5,15%/năm) và Techcombank (5,15%/năm).

Kienlongbank, LPBank và Viet A Bank cùng niêm yết lãi suất tiết kiệm 5,1%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.

Cùng kỳ hạn này, lãi suất tiết kiệm trực tuyến tại 3 ngân hàng MSB, OCB và PGBank là 5%/năm.

Các ngân hàng còn lại đều niêm yết lãi suất dưới 5%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6 tháng.

Trong đó, lãi suất huy động thấp nhất kỳ hạn này là 2,9%/năm do SCB và Vietcombank niêm yết. 

BIDV và VietinBank niêm yết lãi suất tiền gửi 3,3%/năm, trong khi Agribank niêm yết lãi suất 3,7%/năm cho kỳ hạn này.

Trong ngày hôm nay, 22/8, lãi suất huy động tại các ngân hàng tiếp tục không thay đổi. 

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 22/8/2025 (%/NĂM)
NGÂN HÀNG1 THÁNG3 THÁNG6 THÁNG9 THÁNG12 THÁNG18 THÁNG
GPBANK3,954,055,655,755,955,95
VIKKI BANK4,154,355,655,655,956
VCBNEO4,354,555,65,455,55,55
MBV4,14,45,55,65,85,9
BAOVIETBANK3,54,355,455,55,85,9
VIETBANK4,14,45,45,45,85,9
NCB44,25,355,455,65,6
ABBANK3,13,85,35,45,65,4
HDBANK3,853,955,35,35,66,1
BAC A BANK3,84,15,255,355,55,8
BVBANK3,954,155,155,35,65,9
TECHCOMBANK3,454,255,154,655,354,85
KIENLONGBANK3,73,75,15,25,55,45
LPBANK3,63,95,15,15,45,4
VIET A BANK3,745,15,35,65,8
MSB3,93,9555,65,6
OCB3,94,1555,15,2
PGBANK3,43,854,95,45,8
EXIMBANK4,34,54,94,95,25,7
NAM A BANK3,844,95,25,55,6
SHB3,53,84,955,35,5
TPBANK3,744,955,35,6
SACOMBANK3,63,94,84,85,35,5
SAIGONBANK3,33,64,84,95,65,8
VIB3,73,84,74,74,95,2
VPBANK3,73,84,74,75,25,2
PVCOMBANK3,33,64,54,75,15,8
MB3,53,84,44,44,94,9
ACB3,13,54,24,34,9
SEABANK2,953,453,954,154,75,45
AGRIBANK2,433,73,74,84,8
BIDV22,33,33,34,74,7
VIETINBANK22,33,33,34,74,7
SCB1,61,92,92,93,73,9
VIETCOMBANK1,61,92,92,94,64,6
