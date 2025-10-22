Lãi suất ngân hàng hôm nay 22/10/2025: Tặng lãi suất 'khủng' cho người gửi tiền

Hàng loạt ngân hàng mới đây đã công bố chương trình ưu đãi tặng thêm lãi suất cho người gửi tiền. Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Kỷ nguyên Thịnh Vượng (GPBank) cũng đã chính thức công bố chương trình ưu đãi lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn với mức lãi suất cộng thêm lên đến 0,8%/năm.

Theo GPBank, chương trình ưu đãi lãi suất tiết kiệm tên gọi “Tiết kiệm sinh lời cùng Kỷ nguyên thịnh vượng” được nhà băng này áp dụng từ 13/10/2025 đến 13/11/2025 với tất cả các khách hàng (cá nhân, tổ chức) có giao dịch gửi tiết kiệm (gửi mới, tái tục) tại quầy và trên kênh online (GP.IB, App Mobile GP.Digiplus).

Lãi suất được cộng thêm tối đa 0,8%/năm so với lãi suất huy động tại quầy do GPBank niêm yết, áp dụng với khách hàng gửi tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ.