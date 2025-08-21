Lãi suất ngân hàng hôm nay 21/8/2025: Nhà băng đua nhau tặng lãi suất cho khách

Báo cáo về diễn biến thị trường ngoại tệ và thị trường liên ngân hàng trong tuần mới nhất (11-15/8) do Ngân hàng Nhà nước vừa công bố, lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần, 2 tuần đều giảm so với tuần trước đó.

Theo đó, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong tuần bằng VND đạt xấp xỉ 2.807.150 tỷ đồng, bình quân 561.430 tỷ đồng/ngày, giảm 2.408 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 705.049 tỷ đồng, bình quân 141.010 tỷ đồng/ngày, tăng 2.830 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Về lãi suất bình quân, lãi suất bình quân có xu hướng giảm mạnh ở hầu hết kỳ hạn chủ chốt so với tuần trước đó.