Lãi suất ngân hàng hôm nay 21/10/2025: Nhà băng dồn dập tăng lãi suất tiền gửi

Sau khi tăng lãi suất huy động vào ngày 9/10 với mức tăng từ 0,05% – 0,25%/năm kỳ hạn 1 – 5 tháng, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) lại tiếp tục tăng lãi suất huy động kể từ hôm nay, trở thành ngân hàng đầu tiên hai lần tăng lãi suất huy động kể từ đầu tháng 10.

Theo đó, lãi suất ngân hàng Bac A Bank vừa tiếp tục tăng 0,2%/năm đối với tiền gửi các kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng, và tăng 0,3%/năm đối với tiền gửi các kỳ hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.

Việc điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi được Bac A Bank thực hiện đối với cả lãi suất tiền gửi dưới 1 tỷ và lãi suất tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên.

Theo biểu lãi suất tiền gửi mới nhất được Bac A Bank áp dụng cho tài khoản tiết kiệm dưới 1 tỷ đồng, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 – 2 tháng được giữ nguyên 4,2%/năm, kỳ hạn 3 – 5 tháng cũng được giữ nguyên tại 4,55%/năm. Đây cũng là các mức lãi suất ngân hàng dẫn đầu thị trường hiện nay.

Trong khi đó, lãi suất ngân hàng mới nhất áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn từ 6 – 8 tháng được điều chỉnh tăng thêm 0,2%/năm lên 5,6%/năm.

Cũng với mức tăng thêm 0,2%/năm, lãi suất ngân hàng kỳ hạn từ 9 – 11 tháng mới nhất là 5,65%/năm.