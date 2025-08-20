Lãi suất ngân hàng hôm nay 20/8/2025: Lãi suất tại 4 'ngân hàng 0 đồng’ gây ấn tượng

Bốn ngân hàng chuyển giao bắt buộc gồm: Ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu (GPBank), Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại (MBV), Ngân hàng Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo) và Ngân hàng số Vikki (Vikki Bank) hiện đang nằm trong nhóm có lãi suất huy động cao nhất thị trường.

Mức lãi suất tiền gửi niêm yết trên 4%/năm trở lên tại hầu hết kỳ hạn dưới 6 tháng giúp bốn ngân hàng này giữ vị trí dẫn đầu về lãi suất ngắn hạn.

Ở các kỳ hạn dài, dù MBV, VCBNeo và GPBank không còn duy trì mức trên 6%/năm, nhưng mức lãi suất tiệm cận 6% vẫn tạo lợi thế cạnh tranh đáng kể trong việc cạnh tranh huy động vốn.

Vikki Bank là ngân hàng duy nhất trong nhóm này duy trì mức lãi suất 6%/năm.

Theo biểu lãi suất ngân hàng trực tuyến do Vikki Bank công bố, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng là 4,15%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4,2%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,35%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 5,65%/năm trong khi kỳ hạn 12 tháng là 5,95%/năm.

Mức lãi suất huy động cao nhất do Vikki Bank niêm yết cho tiền gửi trực tuyến lên đến 6%/năm, áp dụng với tiền gửi kỳ hạn từ 12 tháng.

So với lãi suất huy động trực tuyến, lãi suất huy động tại quầy được Vikki Bank niêm yết thấp hơn 0,1%/năm tương ứng mỗi kỳ hạn.