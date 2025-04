Lãi suất ngân hàng hôm nay 2/4/2025: Lên đến 6,2% nếu đáp ứng tiêu chí nhà băng

Theo chính sách lãi suất tiết kiệm áp dụng cho khách hàng Combo Casa, Eximbank đưa ra 4 mức lãi suất cho 4 phân hạng khác nhau: Hạng Silver (lãi suất tiền gửi bằng với lãi suất tiết kiệm thường tại quầy); hạng Gold (lãi suất tiền gửi cao hơn 0,3%/năm so với tiết kiệm thường); hạng Platinum (lãi suất tiền gửi cao hơn 0,4%/năm so với tiết kiệm thường); hạng Infinite (lãi suất tiền gửi cao hơn 0,6%/năm so với tiết kiệm thường).

Lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ áp dụng cho tiết kiệm hạng Silver (bằng với tiết kiệm thường tại quầy) được niêm yết như sau: