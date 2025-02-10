Lãi suất ngân hàng hôm nay 2/10/2025: Lãi suất huy động tăng trở lại

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về diễn biến thị trường tiền tệ trong tuần 22-26/9, lãi suất liên ngân hàng qua đêm, 1 tuần, 2 tuần lần lượt ở mức 4,57%; 5,63%; 5,79%, tăng tương ứng 0,68%; 1,55%; 0,88% so với tuần trước đó.

Trong tuần, NHNN bơm ròng 29.315 tỷ đồng trên kênh OMO. Cụ thể, thông qua nghiệp vụ mua kỳ hạn, NHNN bơm mới 79.814 tỷ đồng (kỳ hạn 7, 14, 28, 91 ngày, lãi suất 4%/năm), trong khi 50.499 tỷ đồng phát hành trước đó đáo hạn.

Với động thái bơm ròng của NHNN, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhận định lãi suất liên ngân hàng có thể giảm nhẹ trong thời gian tới.