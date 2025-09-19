Lãi suất ngân hàng hôm nay 19/9/2025: Nhà băng huy động vốn trả lãi suất 7%/năm

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) vừa công bố phát hành chứng chỉ tiền gửi dài hạn nhằm bổ sung vốn cấp 2 và cơ cấu nguồn vốn huy động. Chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn 6 năm và không được đảm bảo bằng tài sản của Nam A Bank.

Nam A Bank có quyền mua lại chứng chỉ tiền gửi trước hạn, với điều kiện sau khi thực hiện vẫn đảm bảo các tỷ lệ, giới hạn bảo đảm an toàn theo quy định và báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) để giám sát;

Trường hợp việc chi trả lãi khiến kết quả kinh doanh trong năm bị lỗ, Nam A Bank có thể tạm ngừng trả và chuyển lãi lũy kế sang năm sau;

Trong trường hợp thanh lý ngân hàng, người sở hữu chứng chỉ tiền gửi chỉ được thanh toán sau khi ngân hàng đã thanh toán cho tất cả các chủ nợ khác.