Lãi suất ngân hàng hôm nay 19/8/2025: Khách hàng được tặng thêm tới 0,8%

Thời gian gần đây, một loạt động thái trái chiều về lãi suất huy động đã được ghi nhận tại các ngân hàng nước ngoài và ngân hàng liên doanh ở Việt Nam.

Từ ngày 15/8, Ngân hàng Standard Chartered giảm 0,1 điểm %/năm đối với tất cả các kỳ hạn.

Theo đó, lãi suất huy động kỳ hạn 1 và 2 tháng lần lượt còn 2,5% và 2,65%/năm; kỳ hạn 3 và 6 tháng lần lượt còn 3% và 3,5%/năm; kỳ hạn 9 tháng còn 4,1%/năm và các kỳ hạn từ 12-36 tháng đồng loạt về 4,4%/năm.

Ngược lại, CIMB Việt Nam (ngân hàng đến từ Malaysia) vừa điều chỉnh tăng lãi suất huy động từ ngày 14/8, với mức tăng từ 0,3-0,5%/năm, tùy từng kỳ hạn.