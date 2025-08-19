Lãi suất ngân hàng hôm nay 19/8/2025: Khách hàng được tặng thêm tới 0,8%

Tuân Nguyễn| 19/08/2025 10:35

Lãi suất ngân hàng hôm nay 19/8/2025, nhà băng tặng thêm lãi suất từ 0,5-0,8%/năm cho người gửi tiền là khách hàng cá nhân. Với khách hàng doanh nghiệp, lãi suất cao nhất lên tới 6,3%/năm.

Thời gian gần đây, một loạt động thái trái chiều về lãi suất huy động đã được ghi nhận tại các ngân hàng nước ngoài và ngân hàng liên doanh ở Việt Nam.

Từ ngày 15/8, Ngân hàng Standard Chartered giảm 0,1 điểm %/năm đối với tất cả các kỳ hạn.

Theo đó, lãi suất huy động kỳ hạn 1 và 2 tháng lần lượt còn 2,5% và 2,65%/năm; kỳ hạn 3 và 6 tháng lần lượt còn 3% và 3,5%/năm; kỳ hạn 9 tháng còn 4,1%/năm và các kỳ hạn từ 12-36 tháng đồng loạt về 4,4%/năm.

Ngược lại, CIMB Việt Nam (ngân hàng đến từ Malaysia) vừa điều chỉnh tăng lãi suất huy động từ ngày 14/8, với mức tăng từ 0,3-0,5%/năm, tùy từng kỳ hạn.

Lãi suất huy động trực tuyến mới nhất được CIMB Việt Nam áp dụng cho khách hàng tiêu chuẩn như sau: Lãi suất kỳ hạn 1 tháng là 4,3%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4,4%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,5%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 5%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 5,1%/năm và kỳ hạn 12 tháng là 5,2%/năm.

CIMB Việt Nam niêm yết lãi suất tiết kiệm theo phương thức lãi suất bậc thang. Lãi suất áp dụng cho khách hàng ưu tiên gửi tiết kiệm dưới 10 tỷ đồng cao hơn 0,1%/năm so với lãi suất áp dụng cho khách hàng tiêu chuẩn.

Lãi suất tiền gửi áp dụng cho khách hàng ưu tiên có tài khoản tiết kiệm từ 10 tỷ đồng trở lên được niêm yết cao hơn 0,2%/năm so với lãi suất áp dụng cho khách hàng tiêu chuẩn. Như vậy, lãi suất tiền gửi cao nhất tại CIMB Việt Nam là 5,4%/năm, kỳ hạn 12 tháng với số tiền gửi từ 10 tỷ đồng.

Trong khi đó, hai ngân hàng liên doanh là Indovina Bank (IVB) và Ngân hàng Việt Nga (VRB) cũng vừa điều chỉnh mạnh về lãi suất huy động.

Theo đó, IVB giảm lãi suất tiền gửi với mức giảm 0,1%/năm kỳ hạn 1-5 tháng, giảm 0,15%/năm với kỳ hạn 6-18 tháng và giảm 0,1%/năm các kỳ hạn từ 24 tháng trở lên.

Hiện lãi suất huy động áp dụng cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ tại IVB như sau: Kỳ hạn 1 tháng là 3,9%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,2%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 4,95%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 5%/năm, kỳ hạn 12-13 tháng là 5,5%/năm, kỳ hạn 18 tháng là 5,6%/năm và kỳ hạn từ 24 tháng là 5,7%/năm.

Đáng chú ý, Ngân hàng liên doanh Việt Nga (VRB) niêm yết lãi suất huy động trực tuyến cao nhất dành cho khách hàng doanh nghiệp lên đến 6,3%/năm. Đây là mức lãi suất hiếm gặp đối với các ngân hàng thương mại trong nước ở thời điểm hiện tại.

Theo công bố của VRB, lãi suất huy động trực tuyến dành cho khách hàng doanh nghiệp các kỳ hạn từ 1-5 tháng được niêm yết từ 4,2-4,4%/năm; lãi suất huy động trực tuyến các kỳ hạn từ 6-11 tháng được niêm yết từ 5,6-5,8%/năm.

Đáng chú ý, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 12 tháng trở lên dao động từ 6-6,3%/năm.

Đối với khách hàng cá nhân, VRB công bố chương trình tặng thêm lãi suất khi gửi tiết kiệm trực tuyến từ ngày 16/8 đến 14/9, với mức 0,5-0,8%/năm.

Cụ thể, sau khi cộng thêm, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng lên đến 4,1%/năm; kỳ hạn 2-5 tháng là 4,3%/năm; kỳ hạn 6-8 tháng là 5,7%; kỳ hạn 9-10 tháng khách thực nhận là 5,8%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 6%/năm và kỳ hạn 13-36 tháng lên đến 6,1%/năm.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 19/8/2025 (%/NĂM)
NGÂN HÀNG1 THÁNG3 THÁNG6 THÁNG9 THÁNG12 THÁNG18 THÁNG
AGRIBANK2,433,73,74,84,8
BIDV22,33,33,34,74,7
VIETINBANK22,33,33,34,74,7
VIETCOMBANK1,61,92,92,94,64,6
ABBANK3,13,85,35,45,65,4
ACB3,13,54,24,34,9
BAC A BANK3,84,15,255,355,55,8
BAOVIETBANK3,54,355,455,55,85,9
BVBANK3,954,155,155,35,65,9
EXIMBANK4,34,54,94,95,25,7
GPBANK3,954,055,655,755,955,95
HDBANK3,853,955,35,35,66,1
KIENLONGBANK3,73,75,15,25,55,45
LPBANK3,63,95,15,15,45,4
MB3,53,84,44,44,94,9
MBV4,14,45,55,65,85,9
MSB3,93,9555,65,6
NAM A BANK3,844,95,25,55,6
NCB44,25,355,455,65,6
OCB3,94,1555,15,2
PGBANK3,43,854,95,45,8
PVCOMBANK3,33,64,54,75,15,8
SACOMBANK3,63,94,84,85,35,5
SAIGONBANK3,33,64,84,95,65,8
SCB1,61,92,92,93,73,9
SEABANK2,953,453,954,154,75,45
SHB3,53,84,955,35,5
TECHCOMBANK3,454,255,154,655,354,85
TPBANK3,744,955,35,6
VCBNEO4,354,555,65,455,55,55
VIB3,73,84,74,74,95,2
VIET A BANK3,745,15,35,65,8
VIETBANK4,14,45,45,45,85,9
VIKKI BANK4,154,355,655,655,956
VPBANK3,73,84,74,75,25,2
WOORI BANK3,23,74,34,355
HSBC12,252,752,753,253,75
Standard Chartered2,533,54,14,444,44
Shinhan Bank2,52,73,73,74,95,3
Public Bank3,8455,25,55,5
IVB3,94,24,9555,55,6
VRB3,33,55,15,25,55,6
UOB Việt Nam 33444
Hong Leong Bank 3,253,554,454,44,65
CIMB Việt Nam4,34,555,15,2
Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-19-8-2025-khach-hang-duoc-tang-them-toi-0-8-2433522.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-19-8-2025-khach-hang-duoc-tang-them-toi-0-8-2433522.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tài chính ngân hàng
            Lãi suất ngân hàng hôm nay 19/8/2025: Khách hàng được tặng thêm tới 0,8%
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO