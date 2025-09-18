Lãi suất ngân hàng hôm nay 18/9/2025: So sánh lãi tiền gửi ở nhóm ngân hàng Big4

Lãi suất ngân hàng hôm nay, 18/9/2025, so sánh lãi suất huy động ngân hàng Big4, hiện Agribank là ngân hàng trả lãi suất huy động cao nhất với các kỳ hạn từ 1 – 18 tháng, trong khi VietinBank dẫn đầu về lãi suất kỳ hạn 24 – 36 tháng.

Ngoại trừ Agribank đã điều chỉnh lãi suất huy động vào tháng 4/2025, cả 3 ngân hàng còn lại trong nhóm Big4 gồm VietinBank, Vietcombank, và BIDV đều duy trì biểu lãi suất huy động hiện tại trong suốt hơn 1 năm qua.

So sánh lãi suất huy động trong nhóm này, Agribank là ngân hàng có lãi suất tiền gửi hấp dẫn hơn ở các kỳ hạn từ 1 – 18 tháng, trong khi VietinBank niêm yết lãi suất tiền gửi cao nhất ở kỳ hạn 24 – 36 tháng. 

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến của Agribank, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-2 tháng là 2,4%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 3%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 3,7%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 4,8%/năm và kỳ hạn 24-36 tháng là 4,9%/năm.

Trong khi đó, BIDV và VietinBank cùng niêm yết mức lãi suất 2%/năm cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1-2 tháng. Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3-5 tháng được hai ngân hàng này niêm yết tại 2,3%/năm.

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6-11 tháng và kỳ hạn 12-18 tháng cũng được BIDV và VietinBank niêm yết bằng nhau, lần lượt là 3,3%/năm và 4,7%/năm.

Như vậy, lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn từ 1-18 tháng được BIDV và VietinBank niêm yết thấp hơn từ 0,1-0,4%/năm so với lãi suất do Agribank công bố.

Tuy nhiên, BIDV niêm yết lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 24-36 tháng tại mức 4,7%/năm, bằng lãi suất cùng kỳ hạn do Agribank niêm yết.

Trong khi đó, lãi suất huy động cao nhất tại VietinBank là 5%/năm cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 24-36 tháng. Đây cũng là mức lãi suất huy động cao nhất trong nhóm ngân hàng Big4.

Tại Vietcombank, lãi suất huy động kỳ hạn 1-2 tháng chỉ 1,6%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 1,9%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 2,9%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 4,6%/năm. 

Lãi suất tiền gửi cao nhất tại Vietcombank là 4,7%/năm, được niêm yết cho tiền gửi kỳ hạn từ 24 tháng.

Tại ngày 30/6/2025, tổng lượng tiền gửi của khách hàng tại 4 ngân hàng này lên đến 7,4 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 50% thị phần huy động tổng số 35 ngân hàng trong nước.

Tính chung, thị phần huy động của 4 ngân hàng thương mại nhà nước lần lượt như sau: BIDV 14,56%; Agribank 14,50%; VietinBank 12,18% và Vietcombank 11,28%.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 18/9/2025 (%/NĂM)
NGÂN HÀNG1 THÁNG3 THÁNG6 THÁNG9 THÁNG12 THÁNG18 THÁNG
AGRIBANK2,433,73,74,84,8
BIDV22,33,33,34,74,7
VIETINBANK22,33,33,34,74,7
VIETCOMBANK1,61,92,92,94,64,6
ABBANK3,13,85,35,45,65,4
ACB3,13,54,24,34,9
BAC A BANK3,84,15,255,355,355,8
BAOVIETBANK3,54,355,455,55,85,9
BVBANK3,954,155,155,35,65,9
EXIMBANK4,34,54,94,95,25,7
GPBANK3,83,95,255,355,555,55
HDBANK3,853,955,35,35,66,1
KIENLONGBANK3,73,75,15,25,55,45
LPBANK3,63,95,15,15,45,4
MB3,53,84,44,44,94,9
MBV4,14,45,55,65,85,9
MSB3,93,9555,65,6
NAM A BANK3,844,95,25,55,6
NCB44,25,355,455,65,6
OCB3,94,1555,15,2
PGBANK3,43,854,95,45,8
PVCOMBANK3,33,64,54,75,15,8
SACOMBANK3,63,94,84,85,35,5
SAIGONBANK3,33,64,84,95,65,8
SEABANK2,953,453,954,154,75,45
SHB3,53,84,955,35,5
TECHCOMBANK3,454,255,154,655,354,85
TPBANK3,744,955,35,6
VCBNEO4,354,555,65,455,55,55
VIB3,73,84,74,74,95,2
VIET A BANK3,745,15,35,65,8
VIETBANK4,14,45,45,45,85,9
VIKKI BANK4,154,355,655,655,956
VPBANK3,73,84,74,75,25,2
