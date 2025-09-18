Lãi suất ngân hàng hôm nay 18/9/2025: So sánh lãi tiền gửi ở nhóm ngân hàng Big4

Ngoại trừ Agribank đã điều chỉnh lãi suất huy động vào tháng 4/2025, cả 3 ngân hàng còn lại trong nhóm Big4 gồm VietinBank, Vietcombank, và BIDV đều duy trì biểu lãi suất huy động hiện tại trong suốt hơn 1 năm qua.

So sánh lãi suất huy động trong nhóm này, Agribank là ngân hàng có lãi suất tiền gửi hấp dẫn hơn ở các kỳ hạn từ 1 – 18 tháng, trong khi VietinBank niêm yết lãi suất tiền gửi cao nhất ở kỳ hạn 24 – 36 tháng.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến của Agribank, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-2 tháng là 2,4%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 3%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 3,7%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 4,8%/năm và kỳ hạn 24-36 tháng là 4,9%/năm.

Trong khi đó, BIDV và VietinBank cùng niêm yết mức lãi suất 2%/năm cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1-2 tháng. Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3-5 tháng được hai ngân hàng này niêm yết tại 2,3%/năm.