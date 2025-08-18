Lãi suất ngân hàng hôm nay 18/8/2025: Ngân hàng bất ngờ tặng lãi suất đặc biệt

Từ hôm nay (18/8), khách hàng của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) sẽ được tặng thêm lãi suất 0,3%/năm khi gửi tiết kiệm trực tuyến tại ngân hàng này.

Theo đó, khi gửi tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ từ ngày 18-28/8 tại MB, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất đặc biệt cao hơn 0,3%/năm so với biểu lãi suất thông thường.

Chương trình áp dụng cho sổ tiết kiệm có kỳ hạn từ 1-6 tháng.