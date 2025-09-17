Lãi suất ngân hàng hôm nay 17/9/2025: Nhà băng hiếm hoi duy trì lãi suất 6%

Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, doanh số giao dịch VND trên thị trường liên ngân hàng trong tuần từ ngày 8-12/9 đạt xấp xỉ 2.704.745 tỷ đồng, bình quân 540.949 tỷ đồng/ngày, giảm 8.649 tỷ đồng/ngày so với tuần trước.

Doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 651.663 tỷ đồng, bình quân 130.333 tỷ đồng/ngày, giảm 2.850 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Về lãi suất bình quân, lãi suất bình quân đối với các giao dịch liên ngân hàng bằng VND có xu hướng giảm ở hầu hết kỳ hạn chủ chốt so với tuần trước đó.

Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm và một tuần cùng giảm 0,39%, lần lượt xuống 4,16%/năm và 4,36%/năm.