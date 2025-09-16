Lãi suất ngân hàng hôm nay 16/9/2025: Kỳ hạn 12 tháng cao nhất 5,95%/năm

Lãi suất huy động trực tuyến 12 tháng

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến được các ngân hàng niêm yết công khai, lãi suất huy động cao nhất kỳ hạn 12 tháng lên đến 5,95%/năm do Ngân hàng Số Vikki (Vikki Bank) niêm yết.

Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại (MBV), Ngân hàng Bảo Việt (BaoViet Bank) và Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (VietBank) cùng chia sẻ vị trí thứ hai trong số các ngân hàng trả lãi suất tiền gửi cao nhất, ở mức 5,8%/năm.