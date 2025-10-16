Lãi suất ngân hàng hôm nay 16/10/2025: Dồn dập cộng thêm lãi suất

Vừa kết thúc chương trình ưu đãi tặng thêm lãi suất tiền gửi lên đến 0,8%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến trên ứng dụng MB Bank (từ 29/9 đến14/10), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi mới.

Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến được cộng thêm lãi suất lên tới 0,5%/năm khi tham gia chương trình.

Đây là một trong những ưu đãi khi khách hàng đăng ký trở thành hội viên MB trong thời hạn 1 tháng, 6 tháng và 12 tháng. Mức phí hội viên tương ứng là 90.000 đồng, 450.000 đồng và 810.000 đồng.

Cụ thể, khách hàng được cộng thêm lãi suất lên đến 0,5%/năm khi gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 1-3 tháng, tối đa 500 triệu đồng/sổ và cộng 0,2%/năm với các kỳ hạn còn lại, tối đa 300 triệu đồng/sổ.

Ngoài việc được cộng thêm lãi suất khi gửi tiết kiệm trực tuyến, khách hàng hội viên của MB còn được giảm 1% lãi suất vay thấu chi thẻ hoặc vay cầm cố sổ tiết kiệm; được giảm giá từ 10-15% khi sử dụng các dịch vụ, mua sắm tại các đơn vị do MB liên kết.