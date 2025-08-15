Lãi suất ngân hàng hôm nay 15/8/2025: Big4 hút lượng tiền gửi khủng dù lãi thấp

Mặc dù nắm giữ thị phần áp đảo, nhưng lãi suất huy động tại 4 "ông lớn" ngân hàng thương mại quốc doanh gồm Agribank, VietinBank, Vietcombank và BIDV lại thấp nhất thị trường. Mức lãi suất này được các ngân hàng duy trì suốt nhiều tháng qua.

Ngoại trừ Agribank đã điều chỉnh lãi suất tiền gửi vào tháng 4/2025, cả 3 ngân hàng còn lại đều duy trì biểu lãi suất huy động hiện tại được hơn 1 năm.

Xét về mặt bằng chung, Agribank là ngân hàng có lãi suất tiền gửi hấp dẫn hơn cả trong nhóm này.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến của Agribank, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-2 tháng là 2,4%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 3%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 3,7%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 4,8%/năm và kỳ hạn 24-36 tháng là 4,9%/năm.

Trong khi đó, BIDV và VietinBank cùng niêm yết mức lãi suất 2%/năm cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1-2 tháng. Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3-5 tháng được hai ngân hàng này niêm yết tại 2,3%/năm.